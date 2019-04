Frankfurt (www.fondscheck.de) - Ein freundliches Marktumfeld für mit Risiko behaftete Anleiheklassen sorgte für eine positive Entwicklung am europäischen Unternehmensanleihemarkt, so die Experten von Union Investment in ihrem Kommentar zum UniEuroRenta Corporates A (ISIN LU0117072461/ WKN 940637).Papiere mit Renditeaufschlag seien vor dem Hintergrund einer künftig weniger restriktiven Geld- und Zinspolitik der großen Notenbanken (US-FED und Europäische Zentralbank) gesucht gewesen. Zinserhöhungen dürften zumindest für dieses Jahr vom Tisch sein. Die EZB habe zudem neue Langfristtender für den Herbst angekündigt. Der europäische Unternehmensanleihesektor habe, gemessen am ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index (ER00), ein Plus von 1,4 Prozent verbucht. Die Risikoaufschläge seien dabei weiter zurückgekommen. Am Markt für risikofreie Papiere seien die Renditen deutlich gefallen, deutsche Bundesanleihen hätten seit längerem wieder im negativen Bereich rentiert. ...

