Mercedes-Benz wird das neue Kompakt-SUV GLB im Jahr 2021 auch als vollelektrisches Modell unter der Bezeichnung EQB auf den Markt bringen. Darüber hinaus hat der Autobauer auf der New York International Auto Show eine Sonderedition seines E-Modells EQC präsentiert. Dass der EQB fest für 2021 eingeplant ist, wurde Medienberichten zufolge im Rahmen der Automessen in New York und Shanghai jetzt sowohl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...