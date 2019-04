Der CEO der publity AG (ISIN: DE0006972508), Thomas Olek, hat seinen Anteil an publity auf nunmehr 70 Prozent erhöht. Aktuell hält Thomas Olek, mittelbar durch die TO-Holding GmbH und TO Holding 2 GmbH, publity-Aktien im Wert von über 190 Mio. Euro, basierend auf der aktuellen Marktkapitalisierung.Wenig überraschend, wenn man sich die regelmässigen Käufe der Aktie und die entsprechenden Pflichtmitteilungen in den letzten Monaten anschaut. Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender und CEO der publity AG: "Durch meine weiteren Anteilskäufe möchte ich verdeutlichen, dass ich vollständig ...

