Der Bericht über ein mögliches Scheitern der Übernahme des Lichtkonzerns OSRAM durch die Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle hat die Aktien des Lichtkonzerns am Donnerstag stark belastet.Bis zum späteren Vormittag verloren sie rund 6 Prozent auf 30,91 Euro und waren damit das abgeschlagene Schlusslicht im Index der mittelgroßen Werte MDAX.OSRAM dementiert Bericht über wachsende Skepsis zu ÜbernahmeOSRAM will nichts von wachsenden Zweifeln zweier Finanzinvestoren an ...

