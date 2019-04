München (ots) - Ein Meilenstein für den Medienstandort Bayern, für Mittelfranken und ganz Nordbayern: Heute haben Bayerns Medienminister Dr. Florian Herrmann und Siegfried Schneider, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), das Media Lab in Ansbach eröffnet. Gemeinsam mit Prof. Dr. Ute Ambrosius, Präsidentin der Hochschule Ansbach, öffneten sie außerdem die Türen des im gleichen Gebäude untergebrachten Pixel Campus - des digitalen Showrooms der Hochschule.



Dr. Florian Herrmann: "Mit dem Media Lab hat Ansbach seit heute eine digitale Ideenschmiede. Medien-Start-ups und junge Gründer können hier neue Konzepte, Produkte und Geschäftsideen entwickeln. Statt irgendwohin abzuwandern bekommen sie hier vor Ort die Chance, ihre Ideen auszuprobieren und mit starken Partnern wie der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien und der Hochschule Ansbach zu perfektionieren. Ich drücke allen die Daumen und freue mich schon jetzt auf Medieninnovationen made in Mittelfranken. Das Media Lab Ansbach ist ein Riesen-Gewinn - für den Medienstandort und für ganz Nordbayern."



BLM-Präsident Siegfried Schneider hob hervor: "Medieninnovation in Nordbayern - unter diesem Motto schreiben wir jetzt die Erfolgsgeschichte des Media Lab Bayern am zweiten Standort in Ansbach fort. Wir werden hier ab sofort in Kooperation mit der Hochschule Studierende und Medien-Start-ups dabei unterstützen, Geschäftsmodelle für die digitale Medienwelt zu entwickeln und neue Distributionsplattformen zu erschließen. Themen wie mobiler Medienkonsum und crossmediales Marketing, Datenjournalismus, Sprachsteuerung und Künstliche Intelligenz stehen hier ganz oben auf der Agenda."



Media Lab Bayern goes Ansbach



Das Media Lab in Ansbach eröffnet als zweiter Standort und Zweigstelle des Media Lab Bayern in München. Dort ist das Media Lab seit vier Jahren Anlaufstelle für alle, die neue Ideen für digitale Medien entwickeln und z.B. als Start-up umsetzen wollen. Die Media Labs stellen Arbeitsplätze zur Verfügung und unterstützen Teams und Talente darin, Prototypen zu entwickeln und Innovationen umzusetzen. Für die Teams gibt es Workshops, Mentoring-Programme und Stipendien. Für einen Platz im Open Space können sich alle bewerben, die an einer konkreten Innovation rund um digitale Medien arbeiten. Die Vernetzung mit Talenten aus dem Lab ist dabei für Rundfunkanbieter, Medienhäuser und Investoren interessant, denn sie finden hier Ideen, Talente und Potenziale, mit denen sie ihr Portfolio erweitern können. Ermöglicht wird die Arbeit des Media Lab Bayern, einer Tochter der BLM, durch die Bayerische Staatskanzlei, die 2019 für beide Standorte des Media Lab insgesamt 2 Mio. Euro bereitstellt.



Pixel Campus der Hochschule Ansbach



Der Pixel Campus der Hochschule Ansbach gibt Interessierten die Chance, die mediale Expertise der Hochschule unter die Lupe zu nehmen und sich aktuelle Projekte der Studierenden anzuschauen. Seit mehreren Jahren sind die hochschulischen Aktivitäten im Bereich Medien immer weiter ausgebaut worden und viele Firmen aus der Region profitieren vom Know-How der jungen Medienprofis. Die Präsidentin der Hochschule Ansbach, Prof. Dr. Ute Ambrosius, sieht den Pixel Campus im Herzen der Stadt als einmalige Gelegenheit: "Der Pixel Campus in der Ansbacher Innenstadt ist ein Schaufenster, um die vielfältigen multimedialen Fertigkeiten und Projekte der Hochschule Ansbach sichtbar zu machen. Das Team unter Leitung von Prof. Renate Hermann ist eine kompetente Anlaufstelle für Unternehmen, die mit der Hochschule im Medienbereich kooperieren wollen. Vom Imagefilm bis hin zur crossmedialen Marketing-Kampagne kann der Pixel Campus das an der Hochschule erworbene Wissen in der Praxis einsetzen."



Starke Partner am Standort Ansbach



Sebastian Haas, Standortleiter des Media Lab Ansbach, betont die Potenziale der Zusammenarbeit und freut sich über die Möglichkeiten vor Ort: "Die Lage des gemeinsamen Gebäudes mitten in der Altstadt ist wie dafür gemacht, um mit dem Programm des Media Lab Ansbach Studierende, Medienschaffende und die regionale Wirtschaft zusammenzubringen und darüber hinaus alle Ansbacher Bürgerinnen und Bürger, die sich für die Zukunft der Medien interessieren." Um Talente während ihres Studiums an Innovationsthemen heranzuführen, bietet das Media Lab - angelehnt an die Ansbacher Studiengänge - Seminare zu innovativem Marketing und Change Management, Tech Challenges zur Lösung drängender Probleme im Medienbereich und ein Entrepreneurship-Programm für Studierende. So gehen die Angebote des Media Lab und der Hochschule Ansbach Hand in Hand und schaffen durch enge Kooperation auch mit den Medienunternehmen im nordbayerischen Raum einen Mehrwert für die gesamte Region.



