Integration etabliert Appen als weltweiten Marktführer und Anbieter hochwertiger, menschlich kommentierter Daten für Modelle des maschinellen Lernens

Appen Limited, einer der globalen Marktführer bei der Entwicklung hochwertiger, menschlich kommentierter Datensätze für maschinelles Lernen (ML) und künstliche Intelligenz (KI), hat heute den Abschluss der Übernahme von Figure Eight bekanntgegeben, der am 2. April 2019 erfolgte. Appen hat zudem einen Meilenstein der technischen Integration erreicht, da die Kunden von Figure Eight jetzt über die Figure Eight-Plattform Zugriff auf die umfangreichen Crowd-Ressourcen von Appen haben.

Appen bietet eine äußerst effiziente Plattform für Crowd-Management, eine skalierbare, qualifizierte, mehrsprachige Crowd, die weltweit innovativste kundenorientierte SaaS-Plattform mit von ML unterstützten Kommentaren sowie mehrere Liefermodelle: freie Mitarbeiter, betreute, von zu Hause aus tätige Crowds, sichere/NDA-Crowds sowie hauseigene Mitarbeiter.

Appens kompetenter, vielfältiger globaler Pool von mehr als eine Million weltweit tätigen Auftragnehmern wird mit der branchenführenden Plattform von Figure Eight für Datenkommentierung kombiniert: So entsteht ein solides Angebot von Trainingsdaten, das für die Verbesserung von KI-Initiativen für verschiedenste Anwendungsfälle konzipiert ist. Dieses Angebot ist in einzigartiger Weise geeignet, den steigenden Anforderungen bei Volumen, Qualität und Geschwindigkeit von Trainingsdaten, die mit ML und AI arbeitende unternehmerische Innovationen und Effizienzen unterstützen, gerecht zu werden.

"Ein entscheidender Teil unserer Integration ist jetzt abgeschlossen, und wir freuen uns sehr über die Gelegenheit, den Kunden von Figure Eight unmittelbaren Wert zu liefern. Die Kunden können ihre Initiativen im Bereich KI und maschinelles Lernen jetzt mit den enormen Ressourcen von Appens Crowd beschleunigen", sagte Mark Brayan, Geschäftsführer von Appen. "Wir freuen uns außerdem, dass wir unserer Crowd aufgrund der Integration der Figure Eight-Plattform noch mehr flexible Optionen für die Arbeit von zu Hause anbieten können."

Für bisherige Nutzer der Figure Eight-Plattform eröffnet sich unmittelbarer Zugang auf über eine Million auf Anfrage verfügbarer internationaler Crowd-Mitarbeiter in 130 Ländern, die 180 Sprachen und Dialekte sprechen. Diese Erweiterung des Pools an externen Kommentatoren wird es den Kunden von Figure Eight ebenso wie den Kunden von Appen in Verbindung mit den automatisierten Qualitätskontrollen und Tools für durch maschinelles Lernen unterstützte Kommentare erlauben, ihre KI-Initiativen zu skalieren.

"Wir freuen uns sehr, dass wir offiziell Teil der Appen-Unternehmensgruppe sind und diesen ersten Meilenstein der Integration erreicht haben", sagte Becky Scott, Chief Operating Officer von Figure Eight. "Gemeinsam bieten wir eine globale Lösung für Datenkommentierung aus einer Hand für jedes Unternehmen in jeder Vertikale, das die Nutzung künstlicher Intelligenz weiterentwickeln will."

Über Appen

Appen ist ein weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung hochwertiger, menschlich kommentierter Datensätze für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz. Appen verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Erfassung und Erweiterung einer Vielzahl von Datentypen wie Sprache, Text, Bild und Video. Mit seinem fundierten Fachwissen in mehr als 180 Sprachen und dem Zugang zu einer globalen Gruppe von über 1 Million qualifizierten Auftragnehmern arbeitet Appen mit Technologie-, Automobil- und E-Commerce-Unternehmen sowie Regierungen weltweit zusammen, um ihnen bei der Entwicklung, Verbesserung und Nutzung von Produkten zu helfen, die auf natürlichen Sprachen und maschinellem Lernen basieren.

Über Figure Eight

Figure Eight, ein Appen-Unternehmen, kombiniert das Beste aus menschlicher und maschineller Intelligenz, um hochwertige, kommentierte Trainingsdaten zu liefern, auf denen die innovativsten Lösungen der Welt für maschinelles Lernen und Business basieren. Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung und über 10 Milliarden Bewertungen bedient Figure Eights Plattform für unternehmenstaugliche Datenkommentierung eine Vielzahl von Branchen und Anwendungsfällen mit beispielloser Qualität sowie in einmaligem Umfang.

