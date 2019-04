Die Aktie von ADVA Optical rauscht heute förmlich in die Tiefe. In der Spitze ging es deutlich im zweistelligen Prozentbereich nach unten. Finanzvorstand Ulrich Dopfer zeigte sich im Gespräch mit DER AKTIONÄR TV vom Einbruch der Aktie nicht überrascht.



Dopfer verwies auf Gewinnmitnahmen und eine große Erwartungshaltung. Gleichzeitg sieht der Finanzvorstand Verbesserungspotenzial. "Der Fokus muss dann im Laufe des Jahrs wieder dahin kommen, stärkere Profite zu erwirtschaften", so Dopfer . Zuvor hatte ADVA Zahlen für das erste Quartal 2019 vorgelegt. Gewinn und Umsatz waren im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Damit lag ADVA im mittleren Bereich der vorgegenen Prognosespanne.