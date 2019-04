Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: ifa systems AG - von BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG Einstufung von BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG zu ifa systems AG Unternehmen: ifa systems AG ISIN: DE0007830788 Anlass der Studie: GB 2018, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 18.04.2019 Kursziel: EUR 6,40 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 14.9.2018, vormals Halten Analyst: Rüdiger Holzammer Die Stabilität im Unternehmen ist wieder hergestellt - das Wachstum erkennbar Die ifa systems AG (ISIN DE0007830788, Basic Board, IS8 GR) berichtet über den Jahresabschluss 2018 Die Guidance im Umsatz- und Ergebnis wurden im Geschäftsjahr 2018 erreicht. Berichtet wurden: 1. Umsatz i.H.v. EUR 6,6 Mio. (EUR 8,6 Mio.) 2. EBIT: TEUR 104 (TEUR -7.789) EBIT-Marge: 1,3% (Vj: neg.) Die aktivierten Eigenleistungen gingen erneut deutlich zurück und betragen jetzt nur noch 25% im Vergleich zum Niveau aus dem Jahr 2015. Der Jahresabschluss 2018 zeigt eine erhebliche Kostenreduzierung auf breiter Front. Das jetzige Kostenniveau ermöglicht die hohe EBITDA-Marge von 16%. Mit einer erneuerten und erweiterten Vertriebsmannschaft werden Augenärzte bevorzugt in Deutschland, Österreich und der Schweiz (D/A/CH) betreut. Das internationale Geschäft ist weiterhin von Relevanz, jedoch steht es in der Zielhierarchie nicht an oberster Stelle. Vielmehr wird die Marktführerschaft in der Region D/A/CH angestrebt. Mit der neuen Vertriebsmannschaft wurden bereits erste Erfolge erzielt: Die Augenklinik/Ambulanz am Sanatorium Hera in Wien hat sich jüngst für die Installation einer Health-IT-Lösung der ifa systems entschieden. Die Umsetzung der Telematik-Infrastruktur (TI) war im Gj. 2018 ein wesentlicher Umsatztreiber; auch im Gj. 2019 wird die TI einen hohen Beitrag zum Unternehmenswachstum leisten. Schlusstermin für die Umsetzung in den Praxen ist der 30.6.2019. Zwar reduzieren wir den Fairen Wert der Aktie um 87 Cent von EUR 7,27 auf EUR 6,40, doch belassen wir die Aktie weiterhin auf ??zKAUFEN". Dies vor dem Hintergrund der z.Zt. starken Unterbewertung. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17851.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html. Kontakt für Rückfragen BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG Rüdiger Holzammer Mainzer Landstraße 61 60329 Frankfurt Tel.: 069-71 91 838 44, Fax: 069-7191838-50 ruediger.holzammer@bankm.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

