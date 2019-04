Mainz (ots) -



Blind und gehörlos: Ein junges Mädchen ist völlig von seiner Umwelt isoliert, bis sich eine Nonne seiner annimmt. Das ZDF zeigt das französische Drama "Die Sprache des Herzens" am Ostersonntag, 21. April 2019, 10.15 Uhr, als Free-TV-Premiere. Unter der Regie von Jean-Pierre Améris spielt die gehörlose Ariana Rivoire die Hauptrolle.



In der Nähe von Poitiers, Frankreich, gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Das von Nonnen geführte Institut Larnay kümmert sich um junge Mädchen, die gehörlos geboren wurden und deshalb auch nicht sprechen können. Eines Tages liefert Monsieur Heurtin (Gilles Treton) seine Tochter Marie (Ariana Rivoire) im Kloster ab. Das Mädchen ist von Geburt an blind, gehörlos und kann nicht sprechen. Die Eltern lieben das Kind, sehen sich aber außer Stande, ihm etwas beizubringen. Schwester Marguerite (Isabelle Carré), die dem Kloster noch nicht lange angehört, nimmt sich des Mädchens an. Sie wird zu Maries fester Bezugsperson. Und nach Wochen des Kampfes schafft es Marguerite, sich mit einer besonderen Zeichensprache mit dem Mädchen zu verständigen. Endlich ist Lernen für Marie möglich. Doch Marguerite ist schwer krank.



Die deutsche Film- und Medienbewertungsstelle verlieh dem Film das Prädikat "besonders wertvoll". "Die Sprache des Herzens" erhielt beim Festival in Locarno 2014 den Publikumspreis der Fachzeitschrift "Variety", den "Variety Piazza Grande Award".



