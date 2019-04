Evotec-Aktionäre erinnern sich gerne an 2017, als die Aktie des Biotechdienstleisters mitten in der Neubewertung war und sich innerhalb des Jahres nahezu verdoppelte. Für großes Aufsehen sorgte der Aptuit-Deal im August 2017, als Evotec (WKN: 566480) den aus Connecticut (USA) stammenden Pharmaforscher übernahm. Wie Evotec heute mitteilt, hat das Unternehmen aus Hamburg den Fremdfinanzierungsanteil in Höhe von 140 Millionen Euro komplett zurückgezahlt.

Insgesamt legte Evotec damals 300 Millionen US-Dollar (entsprach 253,2 Mio. Euro) für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...