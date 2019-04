Bonn (www.anleihencheck.de) - Eurostat hat gestern die vorläufigen EWU-Inflationsdaten für März bestätigt, so die Analysten von Popstbank Research.Die Inflationsrate sei von 1,5% im Februar auf 1,4% gesunken. Dabei habe die Kerninflationsrate überproportional von 1,0% auf 0,8% nachgegeben.Das US-Handelsbilanzdefizit sei im Februar weiter von 51,1 auf 49,4 Mrd. US-Dollar gesunken. Auch in realer Rechnung zeichne sich nun eine deutliche Verbesserung der Außenhandelsbilanz für das 1. Quartal gegenüber der Vorperiode ab. Es sei nicht auszuschließen, dass der Außenhandel im 1. Quartal einen Beitrag zum BIP-Wachstum in Höhe von annualisiert einem Prozentpunkt oder mehr geleistet habe. ...

