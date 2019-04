Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Earth Gold Fund UI (ISIN DE000A0Q2SD8/ WKN A0Q2SD) wurde am 1. Juli 2008 aufgelegt, so die Experten der Universal-Investment-GmbH.Das Sondervermögen konzentriere sich auf Aktien aus dem Bereich der Edelmetalle, wobei mindestens zwei Drittel des Fondsvolumens in Aktien, Fonds und andere Wertpapiere des Goldsektors investiert würden. Hierbei könnten neben Aktienwerten mit Explorer-Status auch andere Unternehmen, unabhängig von der Marktkapitalisierung, im Zusammenhang der Wertschöpfungskette bei der Goldgewinnung Berücksichtigung finden. Andere Werte aus dem Edelmetallbereich mit Bezug auf Silber, Platin, Palladium etc. sowie auch weitere ausgewählte Rohstoffwerte könnten beigemischt werden. ...

