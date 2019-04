München (www.aktiencheck.de) - Während nächste Woche in Deutschland die Quartalszahlensaison anläuft und in den USA so richtig auf Touren kommt, sind außerhalb der USA nur relativ wenige wichtige Konjunkturdaten zu erwarten, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. Aus deutscher Sicht sei dies klar das ifo-Geschäftsklima: "Nach einem halben Jahr nur mit Rückgängen und der Stabilisierung im März wäre eine Erholung des Ifo-Geschäftsklimas eine wichtige Bestätigung für die jüngste DAX-Rally", habe Robert Greil gesagt. ...

