Pinterest kommt heute an die Börse oberhalb der ursprünglichen Spanne, was aus fundamentaler Sicht die Aktie noch teurer macht. Auf Pinterest kann man sich für Produkte wie Hochzeiten und Inneneinrichtung inspirieren lassen und Pinboard verschiedener Fotos erstellen. Langfristig ist die Mischung aus sozialem Netzwerk und Fotosuchmaschine aber nicht uninteressant, da Kunden eine hohe Kaufabsicht haben und internationale Kunden noch kaum monetarisiert werden. Auch könnte Pinterest ein Übernahmeziel für Amazon oder Google sein, wenn der Gründer oder Investor Rakuten verkaufen möchte. In der Videoanalyse wird auf die Produktqualität und Marktstärke von Pinterest eingegangen, wodurch man zusammen mit der Managementbeurteilung und den ...

