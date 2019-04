München (ots) - Ihre warme Stimme ist unverkennbar. Dagmar Berghoff machte sich als erste Sprecherin der Nachrichtensendung der ARD einen Namen. Sie tritt gegen den TV-Moderator und Titelverteidiger Max Schautzer an. Er ist schon einmal als Sieger aus der Quiz-Show mit Kai Pflaume hervorgegangen. Ob ihm dies einen Vorteil gegenüber der Miss Tagesschau verschafft, sehen Sie am Donnerstag.



Die Woche startet mit einem Duell der Wintersportgiganten; Rennrodler Georg Hackl und Biathlet Ole Einar Bjørndalen blicken zurück auf Karrieren, gekrönt von mehreren olympischen Siegen und Weltmeistertiteln. Wer von den beiden wird einen kühlen Kopf bewahren und den Quiz-Sieg einfahren?



Die Frage nach dem neuen Lieblingsinstrument Deutschlands könnte im "Wer weiß denn sowas?"-Studio geklärt werden. Die österreichische Schlagersängerin Melissa Naschenweng, immer unterwegs mit ihrem pinken Akkordeon, trifft auf den schnellsten Geiger der Welt von 2010, David Garrett. An der Seite der Teamkapitäne Elton und Bernhard Hoëcker zeigen sie am Freitag, wer nicht nur sein Instrument, sondern auch das Raten einwandfrei beherrscht.



Die konkurrierenden Schauspieler des Mittwoch Abends kennen sich bereits aus der legendären Comedy-Reihe "RTL Samstag Nacht". Esther Schweins, zurzeit in der Kinokomödie "Rate Your Date" zu sehen, und Stefan Jürgens, bekannt als Kommissar Ribarski in der "SOKO Wien", erspielen mit Witz und Verstand Geld für ihre Unterstützer im Publikum, indem sie spannende Fragen wie diese beantworten.



Die Kilokalorien einer 100-Gramm-Tafel Vollmilchschokolade ...? a) verbrennt ein 70-Kilo-Mann in rund acht Stunden Schlaf. b) brauchen im Abbau doppelt so lange wie 100 Gramm Chips. c) decken theoretisch den Tagesbedarf einer 20-jährigen Person.



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 22. bis 26. April 2019 im Überblick:



Montag, 22. April 2019 - Ostermontag Dienstag, 23. April 2019 - Georg Hackl und Ole Einar Bjørndalen Mittwoch, 24. April 2019 - Esther Schweins und Stefan Jürgens Donnerstag, 25. April 2019 - Dagmar Berghoff und Max Schautzer Freitag, 26. April 2019 - Melissa Naschenweng und David Garrett



"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk. "Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas



