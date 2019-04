wallstreet:online AG: Freigabe im Inhaberkontrollverfahren hinsichtlich Erwerb einer Beteiligung an der wallstreet:online capital AG DGAP-Ad-hoc: wallstreet:online AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung wallstreet:online AG: Freigabe im Inhaberkontrollverfahren hinsichtlich Erwerb einer Beteiligung an der wallstreet:online capital AG 18.04.2019 / 13:39 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Freigabe im Inhaberkontrollverfahren hinsichtlich Erwerb einer Beteiligung an der wallstreet:online capital AG Die wallstreet:online AG hat am 14. August 2018 den Abschluss einer Vereinbarung zum Erwerb einer Beteiligung in Höhe von insgesamt ca. 30 % an der wallstreet:online capital AG mitgeteilt. Zugleich wurde mitgeteilt, dass der Beteiligungserwerb unter dem Vorbehalt der erfolgreichen Durchführung eines Inhaberkontrollverfahrens nach § 2c Kreditwesengesetz steht. Die wallstreet:online AG hat heute von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen die Mitteilung erhalten, dass dem Erwerb der Beteiligung keine Untersagungsgründe entgegenstehen und die Transaktion somit vollzogen werden kann. Der Vorstand wird im Rahmen des Vollzugs des Anteilserwerbs auch eine gegebenenfalls notwendige Anpassung der Unternehmensplanung sowie eine mögliche Auswirkung auf die Ergebnisprognose prüfen. Mitteilende Person: Stefan Zmojda, Vorstandsmitglied 18.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: wallstreet:online AG Seydelstraße 18 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 2 04 56 382 Fax: +49 (0) 30 2 04 56 450 E-Mail: m.bulgrin@wallstreet-online.de Internet: www.wallstreet-online.de ISIN: DE000A2GS609 WKN: A2GS60 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 801747 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 801747 18.04.2019 CET/CEST ISIN DE000A2GS609 AXC0155 2019-04-18/13:40