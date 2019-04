Der US-E-Commerce-Riese plant die Schließung seines Online-Marktplatzes in China, während das Cloud-Geschäft von Amazon weiterhin in China betrieben wird. "Wir informieren die Verkäufer, dass wir keinen Marktplatz mehr auf Amazon.cn betreiben werden und dass wir ab dem 18. Juli keine Verkäuferdienstleistungen auf Amazon.cn mehr erbringen werden", sagte das Unternehmen in einer Erklärung, so die "Financial ...

