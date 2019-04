Wenn es an den Börsen hoch hergeht und die Kurse auf breiter Front fallen, gehen Trend-Aktien oft mit in die Knie. Anleger machen dann gerne Kasse. Laut Trendfolger Michael Proffe verpassen es aber viele bei der anstehenden Erholung mit dabei zu sein.



Der Trendfolger hat heute zwei Beispiel dabei, die zeigen, wie Anleger in einer Korrekturphase profitieren können: Microchip Technology und Tencent. Die Aktien beider Unternehmen hatten mit Problemen zu kämpfen, sind laut Proffe aber längst mitten in einer Erholungsrallye. Und die könnte noch nicht zu Ende sein.