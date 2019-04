Themen heute:

Kein Sommer ohne mein Bike /// 10 Jahre UNESCO-Kultur und Kunst am Berg in Olang

Wer auf der Suche nach einem Bikerevier ist, in dem die Touren, die Erlebnisse und Freuden nie ausgehen, der sollte sich für das Südtiroler Ahrntal bereitmachen. Das besonders grüne Tal mit einer weitgehend unberührten Naturlandschaft ist noch so etwas wie ein Geheimtipp. Hat der enthusiastische Biker einmal die unzähligen guten Trails, die schönen Talradwege und die (auch kulinarischen) Touren von Alm zu Alm genossen, ist klar - das Ahrntal und die Radfahrer gehören zusammen.

Das AMONTI & LUNARIS Wellnessresort gilt als eines der besten Hideaways in der Wellnessszene. Für die Mountainbiker bietet das beeindruckende Resort einen exklusiven Service. Fünf geführte, kostenlose Mountainbiketouren pro Woche in verschiedenen Schwierigkeitsgraden mit den professionellen Bike-Guides des Hauses lassen die Biker motiviert in die Pedale treten. Mitte Mai geht es wieder los. Zwischen 500 und 1.500 Höhenmetern, jeweils drei bis vier Stunden, sind Bike und Sportler on tour. Neue, qualitativ hochwertige Mountainbikes gibt es im Hotel zum Ausleihen. Gegen eine geringe Leihgebühr geht es mit dem E-Bike in die Berge. Von persönlichen Tourentipps für das Bike-Eldorado Ahrntal über Tipps zur Technikverbesserung, Bike-Check und Tourenkarten bis hin zur Tourenverpflegung und zum Bike-Waschplatz stehen im AMONTI & LUNARIS alle Zeichen auf einen Bike-Sommer voller Hochgefühle. Hat der Rad-Dress ausgedient, tritt der Bademantel in Szene.

2019 jährt sich die Aufnahme der Dolomiten in das UNESCO-Welterbe zum zehnten Mal. Rund um das Dolomites UNESCO Fest (29.06.19) gibt es eine Fülle an Veranstaltungen. Olang am Kronplatz ist eine der besten Ausgangspositionen für Abenteuer in den sagenhaften bleichen Bergen.

Die drei Dolomiten-Naturparks Fanes-Sennes-Prags, Drei Zinnen und Rieserferner-Ahrn liegen im Umkreis. Ebenso die Seitentäler des Pustertales mit Naturschauspielen wie dem Pragser Wildsee, der Plätzwiese, dem Höhlensteintal und den Drei Zinnen. 2019 feiert ganz Südtirol mit dem Trentino, Veneto und Friaul Julisch Venetien die Aufnahme der Dolomiten in das UNESCO-Welterbe vor zehn Jahren. Olang "begeht" das Jubiläum mit einer Dolomiten UNESCO Welterbe-Woche vom 23.06.-30.06.19 samt geführten.

