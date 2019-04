Das Biotech-Start-up Hookipa mit Sitz in Wien und New York geht an die Börse. Bereits heute, Donnerstag, starte der Handel an der US-Technologiebörse Nasdaq, gab das Unternehmen in der Nacht auf Donnerstag bekannt. Der Ausgabepreis liege bei 14 US-Dollar je Aktie.Insgesamt sollen 6,0 Millionen Aktien ausgegeben werden, zusätzlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...