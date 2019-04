Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Schwache Industrie bremst deutsches Wachstum im April

Die deutsche Wirtschaft hat sich im April leicht belebt, wobei der Servicesektor die Schwäche der deutschen Industrie wettmachte. Insgesamt blieb das Wachstum aber gedämpft. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 52,1 Zähler von 51,4 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung mitteilte.

Wachstum im Euroraum verliert im April weiter an Fahrt

Das Wachstum in der Eurozone hat sich im April weiter abgeschwächt, womit die Region weiter in der tiefsten Krise seit 2014 steckt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - sank auf 51,3 Zähler von 51,6 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Volkswirte hatten einen konstanten Wert von 51,6 vorhergesagt.

Bafin regelt Versicherungsaufsicht nach dem Brexit

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat in Vorbereitung auf den Brexit eine Vereinbarung mit der britischen Prudential Regulatory Authority (PRA) abgeschlossen. Wie die Bafin mitteilte, ergänzt die Vereinbarung das multilaterale Memorandum of Understanding (MoU) der nationalen Versicherungsaufsichtsbehörden der verbleibenden 27 EU-Mitgliedstaaten und der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung EIOPA mit den Behörden des Vereinigten Königreichs.

Grünen-Fraktionsvize fordert Investitionsoffensive für ÖPNV

Die Grünen haben in der Debatte über die Zukunft der Mobilität in Deutschland deutlich mehr Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) und zugleich eine stärkere Belastung des Autoverkehrs angemahnt. "Wir haben in Deutschland einen öffentlichen Verkehr, der an vielen Stellen überhaupt nicht konkurrenzfähig ist, weil da Jahre überhaupt nichts investiert worden ist", sagte ihr stellvertretender Fraktionsvorsitzender Oliver Krischer im ARD-Morgenmagazin.

Nordkorea fordert Ausschluss Pompeos von Atomgesprächen

Nordkorea hat den Ausschluss von US-Außenminister Mike Pompeo von den festgefahrenen Atomgesprächen gefordert. Das nordkoreanische Außenministerium warf Pompeo einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA zufolge vor, die Gespräche zu behindern.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden März Arbeitslosenquote 7,1%

Schweden März Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,6%

Schweden März Arbeitslosenzahl 391.000

GB/Einzelhandelsumsatz März +1,1% gg Vm; +6,7% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz März PROG: -0,7% gg Vm; +4,2% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz ex Kraftstoffe März +1,2% gg Vm; +6,2% gg Vj

