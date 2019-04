Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der UniAusschüttung A (ISIN LU1390462189/ WKN A2AGK4) als breit diversifizierter Mischfonds zielt nicht nur auf Wertzuwächse ab, vielmehr sollen auch regelmäßige, vierteljährliche Ausschüttungen erwirtschaftet werden, so die Experten von Union Investment.Der Fonds lege dazu seine Mittel vorwiegend in Aktien und Rentenpapieren an, generiere aber auch Zusatzerträge durch beispielsweise den Verkauf von Optionen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...