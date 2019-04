Wien (www.fondscheck.de) - "FONDS professionell" hat einen Blick in die Bestandslisten der freien Fondsvertriebe gemacht und nach den Portfolio-Schwergewichten gesucht, so die Experten von "FONDS professionell".Die Redaktion stelle die zehn größten Dickschiffe vor.Man könne mit Fug und Recht behaupten, dass dieses Anlageprodukt zu den Vertriebsklassikern in Deutschland zähle: Seit dem Jahr 2012 sei das von Bert Flossbach gesteuerte Flaggschiff FvS Multiple Opportunities regelmäßig unter den Top-3-Bestsellern im freien Vertrieb zu finden. Auch in der jüngsten Auswertung für das zweite Semester habe es das Portfolio auf Platz drei geschafft. ...

