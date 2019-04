Das US-Startup Nikola Motor hat auf einem Kunden-Event seine Brennstoffzellen-Trucks Nikola Two für die USA und Nikola Tre für Europa vorgestellt. Darüber hinaus wurden ein Jetski und ein Geländefahrzeug präsentiert, bei denen Nikola aber auf Akkus statt Brennstoffzellen setzt. Der Nikola Two soll bekanntlich ebenso wie der Nikola One kommendes Jahr auf den Markt kommen und über eine Leistung von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...