Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für BMW von 76 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Im Vergleich mit Mercedes-Benz und Audi habe sich die Kernmarke BMW besser entwickelt, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. BMW habe den globalen Automarkt jüngst deutlich übertroffen, was insbesondere auf gute Verkäufe in China zurückzuführen sei. Die Konjunktur-Frühindikatoren signalisierten neben einer Stabilisierung für China allerdings auch eine nachlassende Wachstumsdynamik für die OECD-Länder./niw/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2019 / 09:40 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2019 / 10:00 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2019-04-18/14:26

ISIN: DE0005190003