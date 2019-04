Mainz (ots) -



Mittwoch, 24. April 2019, 20.15 Uhr Deutsche Erstausstrahlung



Luzius Wespe will herausfinden, was ein richtiger Mann ist. Auf der Suche danach entdeckt er mit seiner Kamera Jäger, die keine Beute machen, Offroad-Abenteurer mit Schrammen im Herzen, Ex-Verlobte auf Ich-Suche und schließlich sich selbst, als er zulässt, dass die Kamera auch auf ihn gerichtet wird: Wespes Dokumentarfilm "Manne" (Schweiz 2018) ist ein tragikomischer Film über die Beziehung von Männern zu sich selbst, zu ihren Sachen und zu den Frauen, die sie lieben. 3sat zeigt ihn am Mittwoch, 24. April 2019, um 20.15 Uhr als deutsche Erstausstrahlung.



Mischa kann Bäume überfahren: Er versenkt seinen Range Rover in der Schlammgrube und reißt ihn mit der Seilwinde wieder heraus. Er kann jedes Problem mit einer Hand voll Kabelbinder lösen. Doch bei der Autopflege in seiner Garage kommen nicht nur unter dem trockenen Schlamm, sondern auch Schrammen des Fahrers zum Vorschein.



Das Leben von Marius steht Kopf: Er sitzt allein in seiner neuen Eigentumswohnung, seine Verlobte ist weg, und er hat den Job gewechselt. Marius beschließt, um seine Ex-Verlobte zu kämpfen. Er setzt sich im Männerseminar in die Schwitzhütte, um zu sich und zurück zu seiner Liebe zu finden.



Für Hans Ruedi beginnt nach der Pensionierung ein neues Leben: Der passionierte Jäger will in dieser Saison einen Sommerbock schießen. Doch dem geplanten Bockschuss steht einiges im Weg. Und zu seiner eigenen Überraschung kann Hans Ruedi das alte Leben nicht einfach so hinter sich lassen.



