PRESSEMITTEILUNG Freiwilliges Übernahmeangebot durch Fosun International Limited Vorstand und Aufsichtsrat der TOM TAILOR Group geben gemeinsame begründete Stellungnahme ab - Vorstand und Aufsichtsrat der TOM TAILOR Holding SE begrüßen das langfristige Engagement der Fosun International explizit als konstruktive strategische Partnerschaft - Aufgrund des Entwicklungspotenzials der Aktie wird die Gegenleistung des Angebots allerdings als finanziell nicht angemessen beurteilt - Vorstand und Aufsichtsrat sehen angesichts der derzeitigen Unternehmenssituation von einer Empfehlung betreffend die Annahme oder Nichtannahme des Angebots durch Aktionäre der TOM TAILOR Holding SE ab (sogenannte neutrale Stellungnahme) Hamburg, 18. April 2019. In der heute gemeinsam von Vorstand und Aufsichtsrat der TOM TAILOR Holding SE veröffentlichten begründeten Stellungnahme gemäß § 27 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) sehen Vorstand und Aufsichtsrat angesichts der derzeitigen Unternehmenssituation von einer Empfehlung betreffend die Annahme oder Nichtannahme des Angebots ab (sogenannte neutrale Stellungnahme). Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen grundsätzlich das in dem Angebot noch einmal bestärkte langfristige Engagement von Fosun als konstruktivem strategischen Partner für TOM TAILOR. "Fosun begleitet das Unternehmen bereits seit 2014 als aktiver Investor und kann TOM TAILOR auch zukünftig bei der finanziellen Neuausrichtung und der Realisierung der Wachstumsziele maßgeblich unterstützen", führt Dr. Thomas Tochtermann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der TOM TAILOR Holding SE aus. Obgleich Vorstand und Aufsichtsrat das Angebot aus strategischer Sicht grundsätzlich begrüßen, wird der angebotene Preis von 2,31 EUR pro Aktie als finanziell unangemessen bewertet. "Das Angebot entspricht den gesetzlichen Anforderungen, spiegelt jedoch nicht den tatsächlichen Wert der TOM TAILOR Group wider", erläutert Thomas Dressendörfer, CFO der TOM TAILOR Holding SE. "Für eher risikoaverse und kurzfristig orientierte Aktionäre, vor allem, wenn diese größere Aktienpakete halten, kann das Angebot aber eine gute Gelegenheit sein, ihr Investment zu realisieren. Unter der Annahme eines erfolgreichen Closings des BONITA Verkaufs und des erfolgreichen Abschlusses der Verhandlungen mit den Konsortialbanken der TOM TAILOR Group besteht jedoch ein deutliches Potenzial für eine positive Kursentwicklung, weshalb das Angebot bei einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont zu niedrig sein könnte", ergänzt Dressendörfer. Gemeinsam haben Vorstand und Aufsichtsrat die Angemessenheit der Höhe der angebotenen Gegenleistung sorgfältig und eingehend analysiert. Die Bewertung der finanziellen Angemessenheit erfolgte auf Grundlage der historischen Entwicklung des Börsenkurses, einer von der Lazard & Co. GmbH erstellten Fairness Opinion sowie der Berücksichtigung der aktuell bestehenden Unternehmensrisiken vor dem Hintergrund der laufenden Verhandlungen mit Konsortialbanken über deren Zustimmung zum Verkauf der Geschäftsanteile an BONITA, die Anpassung des Konsortialvertrages sowie einen Finanzierungsbeitrag von Fosun. Vorstand und Aufsichtsrat der TOM TAILOR Holding SE gehen nach derzeitigem Kenntnisstand davon aus, dass diese Verhandlungen erfolgreich sein werden. Aus der Angebotsunterlage von Fosun International geht zudem hervor, dass das Angebot auf Basis einer Transaktionsvereinbarung für die Shanghai Yuyuan Tourist Mart Co. Ltd. (Yuyuan) erfolgt. "Yuyuan wird daher im Fall einer hohen Annahmequote ggf. ein weiterer bedeutender Aktionär der TOM TAILOR Group", führt Dr. Thomas Tochtermann aus. Fosun International hält zwar laut Angebotsunterlage über 68 Prozent der Aktien an Yuyuan, jedoch haben laut Angebotsunterlage die Bieterin und Yuyuan vereinbart, ihr Verhalten in Bezug auf TOM TAILOR nicht abzustimmen. Fosun International und Yuyuan verfolgen laut Angebotsunterlage und nach Auskunft von Yuyuan über die derzeit bestehende Beteiligung von 35,35 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte der TOM TAILOR Group hinaus keine weiteren wirtschaftlichen oder strategischen Absichten. Vorstand und Aufsichtsrat der TOM TAILOR Group sehen in Fosun International einen konstruktiven strategischen Partner für die Weiterentwicklung des Unternehmens. "Fosun International bekennt sich klar zu uns und unserem Kurs. In dem Angebot werden keine Absichten zur Veränderung unseres laufenden Geschäfts angekündigt. So können wir uns gemeinsam auf die Stärkung unserer Marke TOM TAILOR konzentrieren", betont Dr. Heiko Schäfer, CEO der TOM TAILOR Holding SE. Die Wertung der gemeinsamen Stellungnahme sowie der Fairness Opinion binden die Aktionäre der TOM TAILOR Holding SE nicht. Die Entscheidung über die Annahme oder Nichtannahme des Angebots muss jeder Aktionär unter Würdigung der Gesamtumstände, der individuellen Verhältnisse und der persönlichen Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung der TOM TAILOR Group selbst treffen. Vorstand und Aufsichtsrat verweisen darüber hinaus auf die detaillierte Darstellung der Bewertung in der heute veröffentlichten begründeten Stellungnahme. Die beiden bei Fosun International tätigen Aufsichtsratsmitglieder der TOM TAILOR Holding SE haben aufgrund möglicher Interessenkonflikte bei den Beratungen und Abstimmungen über die begründete Stellungnahme nicht teilgenommen. Die vollständige begründete Stellungnahme ist unter www.tom-tailor-group.com > Investor Relations > Übernahmeangebot einzusehen. Diese allein ist maßgeblich. Die Informationen dieser Pressemitteilung stellen keine Erläuterungen oder Ergänzungen zu den Aussagen in der Stellungnahme dar. Die am 20. März 2019 an die Victory & Dreams International Holding B.V. verkaufte Tochtermarke BONITA verfügt über 742 eigene Retail-Geschäfte sowie über 88 Shop-in-Shop Flächen. Der Vollzug des Verkaufs steht noch unter Vorbehalten, insbesondere der kartellrechtlichen Genehmigung sowie der Zustimmung der Konsortialbanken. Die Kollektionen beider Marken können darüber hinaus über die jeweiligen eigenen Online-Shops bezogen werden. 