Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie der Deutschen Post nach der von der Bundesnetzagentur genehmigten deutlichen Briefporto-Erhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die vorgeschlagene Anhebung um knapp elf Prozent ab dem 1. Juli falle deutlicher als erwartet aus, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2019 / 06:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2019 / 06:55 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2019-04-18/14:41

ISIN: DE0005552004