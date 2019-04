Die Daimler-Aktie hat in den vergangenen Wochen viel Freude gemacht, zumindest wenn man als Long-Investor an steigenden Kursen interessiert ist. Aber immer der Reihe nach: Das vergangene Jahr stand noch ganz im Zeichen der Bären, die die Aktie Anfang Dezember im Tief bis auf 45 Euro zurückfallen ließen und somit das ursprüngliche Kursziel von 46 Euro fast perfekt erreichten. Nach einer Stabilisierungsphase startete nach der Jahreswende eine neue Aufwärtsbewegung, die den Kurs in einem ersten ... (Alexander Hirschler)

