Die Aktie von Daimler hat sich in den letzten Wochen hervorragend entwickelt. Seit Anfang April liegt das Papier 12,5 Prozent im Plus. Dagegen kommt der deutschen Leitindex DAX nur auf ein Plus von sechs Prozent. Nach dem kleinen Rallye ist die Daimler-Aktie in die Konsolidierung übergegangen. Wo liegen die nächsten Einstiegspunkte?

