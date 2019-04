Das Analysehaus Jefferies hat Schneider Electric nach Zahlen für das erste Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Elektrokonzerns aus eigener Kraft sei stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Peter Reilly in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er bleibe zunächst aber skeptisch, ob das lange proklamierte, überlegene Wachstumspotenzial endlich Wirklichkeit werde./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2019 / 06:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2019 / 06:57 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2019-04-18/14:47

ISIN: FR0000121972