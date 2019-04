Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Puma-Aktionäre haben auf ihrer Hauptversammlung am Donnerstag zwei neue Mitglieder in den Aufsichtsrat gewählt und dem geplanten Aktiensplit zugestimmt, wie ein Puma-Sprecher sagte.

Damit wird Pumas Grundkapital neu im Verhältnis 1 zu 10 eingeteilt und jede bestehende Aktie in 10 neue Aktien getauscht. Da die Anzahl der Aktien sich dann um den Faktor 10 erhöht, erwartet Puma, dass sich deren Börsenkurs entsprechend verringert. Derzeit kostet eine Puma-Aktie gut 540 Euro.

Für die Beteiligungsverhältnisse der Aktionäre an der Gesellschaft ergeben sich weder durch die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln noch durch den Aktiensplit Änderungen. Allerdings erfolgt technisch vor dem Aktiensplit laut Puma eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um gut 112,2 Millionen Euro auf rund 150,8 Millionen Euro ohne Ausgabe neuer Aktien.

In den Aufsichtsrat der Puma SE neu gewählt wurden Heloise Temple-Boyer und Fiona May. Temple-Boyer und May werden Jean-Marc Duplaix und Beatrice Lazat ersetzen, die mit Ende der Hauptversammlung den Aufsichtsrat verlassen, teilte der im MDAX notierte Sportartikelhersteller mit.

May, geboren 1969, hat bei den Olympischen Spielen 1996 und 2000 die Silbermedaille im Weitsprung geholt und wurde 1995 und 2001 in derselben Disziplin Weltmeisterin. Sie hat einen MBA der Universität Limoges und arbeitet als unabhängige Managementberaterin.

Temple-Boyer, geboren 1978, ist Deputy General Manager der Artemis S.A.S., dem langfristigen Investor in Puma. Davor arbeitete sie im Investment Banking bei Rothschild & Cie, im Private Equity bei Advent International und im Einzelhandel bei Groupe Casino.

April 18, 2019

