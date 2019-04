Der (noch) weltgrößte Goldproduzent Barrick Gold liefert kurz vor Ostern vorab Produktionszahlen für das erste Quartal 2019. Getrieben von einer starken Performance der Kibali-Mine im Kongo hat der Konzern im ersten Quartal 1,37 Millionen Unzen Gold und 103 Millionen Pfund Kupfer produziert. Die Finanzzahlen will der Goldkonzern am 8. Mai vor Börseneröffnung in Nordamerika bekannt geben.

