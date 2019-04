Der Vorstoß "Medicare for All" sorgt in den USA für Schlagzeilen und fallende Kurse im Healthcare-Sektor - auch bei Biotech-Unternehmen. Mit einem Einbruch von über vier Prozent im gestrigen Handel leidet der Nasdaq Biotechnology Index besonders unter den jüngsten Debatten. Unter den Top-Verlierern: Ionis Pharmaceuticals. Neben der allgemeinen Sorge in den USA sorgt ausgerechnet Novartis für den Kurseinbruch von 12,7 Prozent - und der Druck auf Biogen steigt. Erst recht nach dem Alzheimer-Schock vor ein paar Wochen.

