Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Drägerwerk auf "Verkaufen" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Zwar habe der Hersteller von Medizin- und Sicherheitstechnik im ersten Quartal einen überraschend hohen Umsatz verbucht. Allerdings sei der Vorjahreswert wegen Lieferverzögerungen auch ungewöhnlich niedrig gewesen, schrieb Analyst Stefan Röhle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kritisiert außerdem die anhaltende Margenschwäche mancher Aufträge und höhere Funktionskosten. Die Bestätigung des Ausblicks auf das Gesamtjahr deute ein schwaches zweites Quartal an. Ein Lichtblick sei der Anstieg des Auftragseingangs./niw/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2019 / 09:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2019 / 10:30 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0069 2019-04-18/14:57

ISIN: DE0005550636