Bei Anwendungen etwa aus dem Bereich Predictive-Maintenance oder auch Geo-Engineering müssen Sensorsysteme schon kleinste Abweichungen von der Norm erfassen. Denn sie geben Auskunft über den Zustand der Maschine oder der Baustruktur. Zur Erfassung solcher Daten eignen sich MEMS-Inertialsensoren.

Wie funktionieren MEMS-Inertialsensoren?

Wenn in einer technischen Anwendung Neigung, Beschleunigungen und Vibrationen zu messen sind, kommen hochgenaue Inertialsensoren zum Einsatz: Winzige MEMS (Micro Electromechanical Systems), die auf einkristallinen Silizium-Sensorelementen und neuesten mikromechanischen Herstellungsverfahren beruhen. Bei der Produktion greifen Hersteller auf unterschiedliche mikromechanische Verfahren zurück, wobei jede Technologie andere Stärken hat. So hat beispielsweise First Sensor neue mikromechanische Verfahren zur MEMS-Herstellung entwickelt und Inertialsensoren auf den Markt gebracht, die die Vorteile der übrigen in einer innovativen Produktserie vereinen. Sie können mit guten Leistungsmerkmalen sowie mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten überzeugen. Dazu zählen etwa die Bereiche Geo-Engineering, Zustandsüberwachung, Navigation und Robotik.

Was ein hochpräziser Beschleunigungssensor leisten kann

Miniaturisierte, als MEMS aufgebaute Sensoren können Beschleunigungen in allen drei räumlichen Dimensionen messen. MEMS-Inertialsensoren erweisen sich grundsätzlich als sehr robust, zuverlässig und schnell. Aktuelle Produkte verhalten sich auch ausgesprochen temperaturstabil und sind auch in der Lage schon äußerst geringe Lage- oder Beschleunigungsänderungen zu erfassen. Schon die Auslenkung eines zehn Meter langen Brettes durch ein einzelnes menschliches Haar mit dem Durchmesser von 100 µm kann detektiert werden. Das entspricht einer Auslenkung von nur 0.0005° (2 arcsec oder 10 µm/M).

Die Zukunft ist digital

MEMS-Sensorik gilt als eine Schlüsseltechnologie für das Internet der Dinge. Mit zunehmender Digitalisierung wird sich deshalb auch die miniaturisierte Beschleunigungs- und Neigungs-Sensorik weiterentwickeln. Deshalb programmieren Hersteller ihre Inertialsensoren künftig zunehmend intelligent. Zudem werden sie über Mikrocontroller, Miniaturbatterie oder winzige Funkchips verfügen und ihre Messdaten online verschicken.

Aktuelle Anwendungsgebiete ...

