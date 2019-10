Verden (ots) - Protest bewegt die Gesellschaft und sorgt für politischen Handlungsdruck. Das haben zuletzt die Fridays-for-Future-Proteste bewiesen, bei der in Deutschland 1,4 Millionen Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen sind.



Doch wie können Protestbewegungen ihre Kräfte bündeln und gesellschaftlichen Wandel vorwärts treiben? Dazu veranstaltet die Bewegungsstiftung vom 18. bis 20. Oktober in Berlin eine Strategiekonferenz sozialer Bewegungen mit dem Titel "Zusammen wirksam!".



Bei der Konferenz werden 200 Aktive aus verschiedensten sozialen Bewegungen zusammenkommen, um Strategien gegen Klimakrise, Rechtsruck, Abschottung Europas und zur Bewältigung anderer gesellschaftlicher Herausforderungen auszutauschen.



Beteiligt an der Konferenz sind unter anderem Fridays for Future, die Seebrücke-Bewegung, das Unteilbar-Bündnis, Frauen*streik, die internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen ICAN und die Kampagne Deutsche Wohnen & Co enteignen.



Die Konferenz ist damit eines der wichtigsten Austauschtreffen der Zivilgesellschaft in diesem Jahr. Der Bedarf ist laut Matthias Fiedler von der Bewegungsstiftung offensichtlich: "Egal, ob es um Klimawandel, Migration, zunehmenden Nationalismus oder wachsende Ungleichheit geht: In all diesen Feldern bleibt Politik in unbefriedigenden Kompromissen stecken, knickt vor Lobbyinteressen ein und handelt häufig mutlos und verzagt", so Fiedler. "Hier werden Protestbewegungen zur treibenden Kraft für eine gerechte Gesellschaft. Ihnen haben wir die großen Klimaschutzproteste zu verdanken. Sie machen Druck für eine humane Flüchtlingspolitik und treten ein für eine offene und solidarische Gesellschaft."



Um politisch mehr erreichen zu können, sei es wichtig, über Themengrenzen hinweg voneinander zu lernen, so Fiedler. "Wir wollen mit der Konferenz einen Denkraum schaffen zum Austausch und zum Pläne schmieden."



Die Bewegungsstiftung hat soziale Bewegungen bisher mit mehr als fünf Millionen Euro gefördert. Sie ist eine Gemeinschaftsstiftung, die von rund 200 Stiftern getragen wird.



