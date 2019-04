Die britische Investmentbank HSBC hat Saint-Gobain vor Umsatzzahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Er traue dem Baustoffkonzern einen erfreulichen Start in ein spannendes Jahr zu, schrieb Analyst Christian Korth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Weitere Veränderungen im Unternehmensportfolio sollten die Ertragsentwicklung zusätzlich stärken./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2019 / 06:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2019 / 01:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2019-04-18/15:05

ISIN: FR0000125007