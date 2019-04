Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Vivendi von 22,50 auf 24 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Conor O'Shea bezog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Übernahme der französische Verlagsgruppe Editis in sein Modell ein - mit positiven Folgen für die Gewinnentwicklung und damit auch das Kursziel. Er sieht aber weiterhin Risiken um den angestrebten Verkauf von Anteilen an der Universal Music Group (UMG)./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2019-04-18/15:10

ISIN: FR0000127771