Der Ölpreis war innerhalb des letzten halben Jahres extrem schwankungsfreudig. Eine Aktie, die zumindest in der Wahrnehmung nah am Ölpreis dran ist, ist die Aktie der Dt. Lufthansa. Wie ist die Aktie einzuschätzen? Sehen Sie hierzu einen Ausschnitt aus dem Interview (vom 17.04.2019) mit Hans A. Bernecker in der Sendung "Die Woche" im Bernecker TV.



Hier geht es zum Video:https://www.youtube.com/watch?v=YHvRoRV9w48