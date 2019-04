=== F R E I T A G, 19. April 2019 *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen März (ursprünglich 17.4.2019) Baubeginne PROGNOSE: +4,1% gg Vm zuvor: -8,7% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -1,6% gg Vm - Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Australien, Schweiz, Hongkong, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt NYSE, Nasdaq S A M S T A G, 20. April 2019 - US/Fed, Beginn der "Blackout Period" (Schweigeperiode) für die US-Geldpolitiker vor der nächsten FOMC-Sitzung S O N N T A G, 21. April 2019 - UA/2. Runde der Präsidentschaftswahl in der Ukraine M O N T A G, 22. April 2019 *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) März *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser März - Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Australien, Schweiz, Hongkong, Spanien, Großbritannien, Frankreich, Italien, Niederlande D I E N S T A G, 23. April 2019 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht April mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen 2018 (1. Veröffentlichung) *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 1Q, Atlanta *** 12:55 US/United Technologies Corp, Ergebnis 1Q, Hartford *** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 3Q, Cincinnati *** 13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 1Q, San Francisco *** 13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 1Q, New York 13:00 DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone April (Vorabschätzung) PROGNOSE: -7,0 zuvor: -7,2 *** 16:00 US/Neubauverkäufe März PROGNOSE: -3,3% gg Vm zuvor: +4,9% gg Vm 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q, Dallas *** 22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q, San Jose 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) ===

