Frohe Kunde zu Ostern für die Anleihegläubiger im Fall "GEWA". Laut dem gemeinsamen Vertreter der Gläubiger, Gustav Meyer zu Schwabedissen (mzs Rechtsanwälte), ist am heutigen Tag eine Teilzahlung von 10 Millionen Euro von Seiten der CG-Gruppe, dem Käufer des GEWA-Towers, auf das Konto des Treuhänders überwiesen worden. Die Restzahlung in Höhe von über 5,3 Mio. Euro erfolgt am 10.05.2019.

Hinweis: Bzgl. des Restbetrages ist mit der CG Gruppe laut Meyer zu Schwabedissen zudem ein Tageszins von 1.333 ...

