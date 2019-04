Auf Sylt ist seit Donnerstag ein autonom fahrender kleiner Bus im Linienbetrieb unterwegs. Er kann nach Angaben der Sylter Verkehrsgesellschaft dienstags bis samstags kostenlos benutzt werden. Über den Start hatte zunächst NDR 1 Welle Nord berichtet.

Der blaue Bus hat zwar keinen Fahrer an Bord, aber einen Operator, der notfalls eingreifen kann. Die Genehmigung zum Fahren sei in dieser Woche erteilt worden, sagte ein Sprecher des Projektes Nachfragegesteuerter-AutonomFahrender-Bus (NAF) der Deutschen Presse-Agentur. Am Mittwoch habe der Bus sein Kennzeichen bekommen, so dass er jetzt fahren könne.

In Enge-Sande auf dem nordfriesischen Festland wird bereits seit mehreren Monaten ein autonom fahrender Bus erprobt. Ein weiterer Bus soll im Kreis Dithmarschen an den Start gehen. Das Bundesverkehrsministerium unterstützt das Vorhaben. Es soll Aufschluss darüber geben, wie eine Automatisierung des öffentlichen Nahverkehrs in ländlichen Räumen in Zukunft funktionieren kann./wsz/DP/fba

