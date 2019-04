Anders als für den DAX ging es gestern für den Dow Jones nicht weiter aufwärts. Er ging leicht schwächer aus dem Handel. Wobei sich die Verluste nur auf 0,03 Prozent beliefen. Der S&P 500 verlor mit 0,27 Prozent etwas deutlicher.



Bei den Einzelwerten geht es um folgende Themen: Tesla, Canopy Growth, Amazon, Eli Lilly, Qualcomm, und Facebook. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.