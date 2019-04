An der New Yorker Nasdaq läutet heute die österreichische Börsenglocke. Wie ich gelesen habe, startet die 2011 in Österreich gegründete Hookipa Pharma heute in ihren ersten Handelstag am Aktienmarkt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in New York (Zweitsitz im Vienna Bio Center) entwickelt Immuntherapien gegen Krebs und Infektionskrankheiten. Neben dem Gründer Daniel (Pinschewer) ist unter anderem Reinhard ...

