Hamburg (ots) - In "Avengers: Endgame" wird der atemberaubende Cliffhanger aus dem Vorgängerfilm "Avengers: Infinity War" endlich aufgelöst. Ab sofort sind die Tickets für das Double Feature, die Mitternachtspreview sowie die gesamte erste Spielwoche in den CinemaxX Kinos und natürlich online unter www.cinemaxx.de/endgame erhältlich.



Am 24. April startet das lang ersehnte epische Finale der Marvel-Saga rund um die Avengers-Helden Thor, Iron Man, Captain America, Black Widow, Hulk und Hawkeye in den Kinos. Darin wird endlich der Cliffhanger aufgelöst, den Thanos' Fingerschnipsen - auch "The Decimation" genannt - mit sich gebracht hatte. Für alle, die sich den ultimativen Showdown zwischen den Avengers und ihrem Gegner Thanos noch einmal direkt vor der Premiere des spektakulären Finales ansehen möchten, hält CinemaxX das Double Feature bereit. Zur Vorbereitung auf das große Finale am Abend des 23. April erst "Avengers: Infinity War" noch einmal auf der großen Leinwand erleben und sich im Anschluss in der Mitternachtspreview von "Avengers: Endgame" am 24. März 2019 um 00:01 Uhr packen lassen. In vielen CinemaxX Kinos werden sowohl das Double Feature als auch die Mitternachtspreview in der englischen Originalversion gezeigt. Dies gilt auch für ausgewählte Vorstellungen von "Avengers: Endgame" in der ersten Spielwoche. Die Tickets für das Double Feature, die Einzeltickets für die Mitternachtspreview sowie die gesamte erste Spielwoche sind jetzt online unter www.cinemaxx.de/endgame und natürlich auch an den Ticketkassen der CinemaxX Kinos sowie in der CinemaxX App erhältlich.



