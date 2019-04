Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 2,30 auf 2,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktien der italienischen Banken hätten sich seit Ende November besser als die europäische Konkurrenz entwickelt, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei inzwischen unattraktiver geworden. Risiken durch niedrigere Zinsen und die Risikovorsorge seien in den Kursen zudem nicht vollständig eingepreist. Für Intesa Sanpaolo senkte sie ihre Ergebnisschätzungen etwas./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2019 / 06:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2019-04-18/16:08

ISIN: IT0000072618