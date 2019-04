Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Post mit Blick auf höhere Portogebühren auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Matija Gergolet nannte die von der zuständigen Regulierungsbehörde in Aussicht gestellten Portosteigerungen positiv für den Logistikkonzern. Nun könne der für 2019 in Aussicht gestellte operative Gewinn (Ebit) am oberen Rand der Prognosespanne liegen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2019 / 13:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005552004

AXC0211 2019-04-18/16:19