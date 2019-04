Wie Canopy Growth heute mitgeteilt hat, will man den US-Cannabis-Player Acreage übernehmen. Dies würde die Ausgangsposition am hochinteressanten US-Markt für Canopy massiv verbessern. Experten erwarten, dass der dortige Markt in den kommenden Jahren weiter legalisiert wird. Unternehmen, die sich dann am besten positioniert haben, sind die Gewinner.

Den vollständigen Artikel lesen ...