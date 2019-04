NEW YORK (Dow Jones)--Das Wachstum in der US-Wirtschaft hat sich im April verlangsamt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 52,8 von 54,6 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes verharrte bei 52,4 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 52,9 erwartet. Der Index für den Servicesektor ging zurück auf 52,9 von 55,3 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 54,8 gelautet.

Die US-Wirtschaft habe das zweite Quartal mit dem langsamsten Wachstum seit Mitte 2016 gestartet, sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. Das zeige sich sowohl beim Produktionsausstoß als auch den Auftragseingängen und Neueinstellungen. Die Schwäche im verarbeitenden Gewerbe aus dem ersten Quartal habe sich nicht nur fortgesetzt, sondern es gebe auch Anzeichen auf ein Übergreifen auf andere Bereiche.

April 18, 2019 09:56 ET (13:56 GMT)

